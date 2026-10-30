O'Higgins quiere tomar un respiro ante un Ñublense que sueña con los cupos internacionales

O'Higgins y Ñublense chocarán este sábado en El Teniente, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la fecha 26 de la Liga de Primera, en un duelo en donde los celestes quieren alejarse del fondo, mientras que los chillanejos quieren mantener el sueño de una clasificación internacional.

El Capo de Provincia está con 28 puntos en el decimotercer puesto, con cinco unidades más que U. de Concepción, el penúltimo que está en zona de descenso, por lo que intentará aprovechar su localía para quedarse con la victoria y tomar un respiro en la tabla.

Además, los dirigidos por Lucas Bovaglio arrastran una racha de tres partidos sin ganar, así que el triunfo es obligatorio para redimirse ante su público en Rancagua.

Ñublense, por su lado, volvió a festejar en la fecha pasada, con la victoria ante Coquimbo Unido, en el debut del técnico Vicente Núñez, tras la salida de Juan José "Coto" Ribera.

Los chillanejos tienen 35 puntos en el noveno puesto, y con un triunfo saltarán al sexto puesto y dormirán en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, a la espera del resto de la fecha.

El duelo será arbitrado por Mathías Riquelme, y el VAR estará a cargo de Piero Maza.

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