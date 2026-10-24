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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

O'Higgins y Cobresal firmaron un empate que estancó a ambos en la zona baja de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Celestes y "mineros" repartieron puntos importantes en un parejo cara a cara.

O'Higgins y Cobresal firmaron un empate que estancó a ambos en la zona baja de la Liga
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El desarrollo de la fecha 25 de la Liga de Primera continuó en el Estadio El Teniente, con el 1-1 entre O'Higgins y Cobresal que mantuvo a ambos elencos estancados en la tabla de posiciones.

Los equipos se repartieron las mejores ocasiones con un tiempo para cada uno. En la primera etapa el "Capo de Provincia" pegó gracias al cabezazo de Nicolás Garrido en el minuto 40.

Sin embargo, los "mineros" lograron romper en el complemento: Steffan Pino decretó la igualdad definitiva en los 66'.

En los descuentos Santiago Toloza tuvo el gol de triunfo para O'Higgins, pero elevó cuando la escuadra de El Salvador estaba indefensa en la última línea. Al otro lado, Aaron Astudillo quedó de cara al arco rancagüino, pero Alan Robledo estuvo notable en el cruce.

Con este resultado Cobresal quedó con 26 puntos, a tres de Universidad de Concepción; penúltimo y que aún debe jugar contra Deportes Limache este domingo 25 de octubre a las 20:00 horas.

O'Higgins también se complicó, pues quedó justo arriba de Cobresal con 28 puntos.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 24 54 +23 Libertadores
2 Universidad de Chile 24 45 +22 Libertadores
3 Universidad Católica 23 42 +17 Duelo Chile 4
4 Everton 24 39 +13 Sudamericana
5 Palestino 24 37 +3 Sudamericana
6 Huachipato 25 35 -5 Sudamericana
7 Deportes Limache 24 34 +8 -
8 Deportes La Serena 25 33 -3 -
9 Coquimbo Unido 24 32 +2 -
10 Deportes Concepción 25 32 -3 -
11 Ñublense 24 32 -9 -
12 Audax Italiano 24 29 -5 -
13 O'Higgins 25 28 -10 -
14 Cobresal 25 26 -10 -
15 U. de Concepción 24 23 -22 Descenso
16 Unión La Calera 24 18 -21 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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