O'Higgins y Cobresal firmaron un empate que estancó a ambos en la zona baja de la Liga

El desarrollo de la fecha 25 de la Liga de Primera continuó en el Estadio El Teniente, con el 1-1 entre O'Higgins y Cobresal que mantuvo a ambos elencos estancados en la tabla de posiciones.

Los equipos se repartieron las mejores ocasiones con un tiempo para cada uno. En la primera etapa el "Capo de Provincia" pegó gracias al cabezazo de Nicolás Garrido en el minuto 40.

Sin embargo, los "mineros" lograron romper en el complemento: Steffan Pino decretó la igualdad definitiva en los 66'.

En los descuentos Santiago Toloza tuvo el gol de triunfo para O'Higgins, pero elevó cuando la escuadra de El Salvador estaba indefensa en la última línea. Al otro lado, Aaron Astudillo quedó de cara al arco rancagüino, pero Alan Robledo estuvo notable en el cruce.

Con este resultado Cobresal quedó con 26 puntos, a tres de Universidad de Concepción; penúltimo y que aún debe jugar contra Deportes Limache este domingo 25 de octubre a las 20:00 horas.

O'Higgins también se complicó, pues quedó justo arriba de Cobresal con 28 puntos.