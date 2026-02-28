Palestino mandó advertencia a la U con sólido triunfo ante O'Higgins

Palestino le mandó una advertencia a Universidad de Chile de cara al duelo por Copa Sudamericana de este miércoles con un sólido triunfo 4-1 ante O'Higgins en el Estadio Municipal de La Cisterna por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Pese a que el cuadro visitante presentó un equipo alternativo, condicionado por la carga de partidos en Copa Libertadores, la primera parte fue muy pareja. Los "árabes" lograron abrir el marcador mediante Ian Garguez (34'), pero en los minutos finales del primer tiempo Thiago Vecino marcó de penal (45+7') para establecer la igualdad transitoria.

En la segunda etapa, el elenco dirigido por Cristián Muñoz reaccionó de inmediato: Sebastián Gallegos (46') marcó un golazo para recuperar la ventaja "árabe". Luego, Francisco Montes (69') y Nelson Da Silva (76') ampliaron la diferencia, anotando el 4-1 parcial. Sobre el final, Arnaldo Castillo (90+4') anotó el descuento para los rancagüinos.

Con este resultado, Palestino logró su primer triunfo en la Liga de Primera, lo mismo para su técnico, y sumó cinco puntos escalando hasta el puesto 12 de la tabla, mientras que O'Higgins se quedó con seis unidades en el 11° lugar.

El siguiente partido de los "árabes" será de visita ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas, mientras que el "Capo de Provincia" se medirá como local ante Deportes Tolima por la ida en fase 3 Copa Libertadores en el mismo día y horario.