Palestino mantuvo su alza en la Liga de Primera con un triunfo sobre Cobresal

Palestino venció 3-1 a Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna en el marco de la sexta fecha y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera, sosteniendo envión tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo el equipo local mostró una leve superioridad y fue en busca del gol desde el inicio. Lo consiguió en el minuto 33 gracias al juvenil Martín Araya. Sobre el final de esa etapa, Francisco Moreno vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amarilla.

En la segunda parte se vivieron diversas emociones: en el minuto 67, Guillermo Pacheco anotó el empate, pero dos minutos más tarde Vicente Espinoza volvió a poner en ventaja al cuadro tricolor y Julián Fernández (77') se encargó de estirar la diferencia a favor del equipo dirigido por la "Nona" Muñoz.

Los dirigidos por Gustavo Huerta no se rindieron y, en los minutos finales, Franco Frías (87') anotó el descuento, acercándose en el marcador. Sin embargo, Palestino respondió de inmediato y aumentó la ventaja una vez más mediante Nelson Da Silva (87'), marcando el tanto definitivo del cotejo.

Con esta victoria, el conjunto "árabe" escaló hasta el décimo puesto con ocho puntos, mientras que los "mineros" bajaron hasta el lugar 12 con siete unidades.

El siguiente partido de Palestino será de visita ante Universidad de Concepción el domingo 15 de marzo a las 12:00 horas, mientras que Cobresal recibirá a Deportes Limache el mismo día a las 18:00 horas.