Palestino salvó el empate ante Deportes Limache y mantuvo su sitial en la zona de copas

Palestino luchó y rescató un 2-2 en su visita a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota durante la fecha 24 en la Liga de Primera, manteniendo a ambos elencos en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

En un duelo decisivo por consolidar cupos internacionales, el cuadro "tomatero" destrabó un friccionado trámite en el desenlace de la primera mitad gracias a una conquista de Gonzalo Sosa en los descuentos (45+3').

La intensidad creció tras el descanso cuando Sebastián Gallegos emparejó las cifras con un tiro de distancia (53'), aunque el anfitrión devolvió el golpe de inmediato mediante el segundo tanto personal de Sosa tras pase de Leonardo Valencia (55').

La escuadra de colonia adelantó sus líneas y encontró la paridad definitiva a través de Ronnie Fernández (73'), quien conectó dentro del área una habilitación de Jonathan Benítez para decretar la repartición de unidades.

Con este resultado, Palestino alcanzó 37 puntos en la quinta posición de la tabla antes de recibir a Colo Colo el 25 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT).

Mientras que Deportes Limache sumó 34 unidades en el sexto escalón y visitará a Universidad de Concepción el 25 de octubre a las 20:00 (23:00 GMT).