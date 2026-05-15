Palestino volvió al triunfo en la Liga y con una goleada estiró la mala racha de La Serena

Palestino volvió al triunfo en la Liga de Primera, en el inicio de la duodécima fecha, con una goleada por 5-1 en Santa Laura ante Deportes La Serena, que sigue empantanado en una mala racha.

El cuadro árabe había sufrido una derrota en la fecha 11, el último que dirigió Cristián "La Nona" Muñoz, y este viernes, con Guillermo Farré en la banca y tras el rodaje por la Copa de la Liga, el equipo mostró un buen funcionamiento y aprovechó los errores del conjunto granate.

Bryan Carrasco abrió la cuenta con un derechazo de primera a los 6 minutos, y Francisco Montes estiró la ventaja antes de la media hora, tras la débil reacción del arquero Federico Lanzillota y la defensa papayera (23').

El tercero también fue un golpe letal, que comenzó con el saque de arco de Sebastián "Zanahoria" Pérez y culminó con el remate de Nelson Da Silva en el área (39').

En la segunda parte, Palestino controló el juego ante la urgencia de los serenenses y llegó a estar 5-0 arriba. César Munder anotó el cuarto, tras fallar un penal (75'), y Jason León deslumbró a todos con un espectacular zurdazo desde fuera del área (83').

Finalmente, La Serena descontó con anotación del ariete Angelo Henríquez (86').

Con el resultado, Palestino quedó con 17 puntos en el noveno puesto, a la espera del desarrollo de la fecha; y La Serena está undécimo, con 14 unidades, con tres derrotas consecutivas sin ganar, sumando las caías que sufrió en la Copa de la Liga.

En la próxima fecha de la Liga de Primera, Palestino visitará a Unión La Calera y La Serena recibirá a Deportes Limache.