"Paqui" Meneghini: Tenemos que mejorar el funcionamiento con pelota

El entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, comentó en conferencia de prensa este viernes, la preparación del equipo y las variantes que tendrá disponibles para el duelo frente a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera.

"Esperamos poder mostrar lo que hicimos en ese periodo corto que se jugaron 11 contra 11 frente a Audax Italiano. Tenemos que mostrar mejor juego con pelota y mantener la agresividad de la presión, eso será importante para el partido del domingo", dijo el estratega.

El técnico azul, comentó además con respecto a la idea que busca plasmar ante Huachipato. "Esperamos que podamos mostrar una buena versión tanto en defensa como en ataque, confiamos en que vamos a probar nuestra idea".

En relación a las variantes en ataque, Paqui postuló a Eduardo Vargas como una posible opción. "Si claramente tiene chanches, viene muy bien físicamente, se le notan las ganas. Para él es una etapa muy especial".

"Una posibilidad es jugar con dos delanteros, son variantes que hemos probado", añadió.

También tuvo palabras para referirse a la zona defensiva y los posibles reemplazos de Felipe Salomoni que está suspendido. "Marcelo Morales, está habilitado para jugar en caso de que yo lo estime, tuvo un gran nivel de 2024, que fue el mejor lateral del futbol chileno. Me ha gustado mucho su carácter competitivo, va a estar un poquito por detrás y ponerse a punto, pero sus ganas me hacen ver que el proceso va a ser más rápido", comentó.

"Otra opción es Ignacio Vásquez, que me ha gustado mucho la disposición y su forma de entrenar", agregó.

Finalmente, "Paqui" habló sobre el mercado de pases y dejó la ventana abierta para futuras salidas o fichajes. "El mercado fue muy concreto y rápido, llegaron los jugadores que queríamos y estamos bien. Pero, siempre puede aparecer una posibilidad, pero no pensamos que vaya a ser así. Creo que tenemos un buen equipo, todas las posiciones quedaron cubiertas, tenemos variantes de distintas características en todos los puestos, concluyó.