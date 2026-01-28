Partido entre U. Concepción y Coquimbo Unido tuvo cambio de horario y escenario

Debido a la contingencia en el sur del país, se confirmó el cambio de horario y escenario para el partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, válido por la primera fecha de la Liga de Primera.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el duelo de campeones estaba programado preliminarmente para el sábado 31 a las 20:30 horas en el CAP de Talcahuano. Sin embargo, se anunció una modificación en el horario, por lo que el encuentro se disputará el mismo día pero a las 15:30 horas (18:30 GMT).

Otro duelo que se modificó debido a la emergencia en el sur, fue el de Deportes Concepción contra O'Higgins, el cual cambió de localia y de fecha: se jugará el lunes 2 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio El Teniente de Rancagua.