Advierten riesgo de nubes tornádicas para este fin de semana

En conversación con El Diario de Cooperativa, la meteoróloga y coordinadora de MeteoRed Chile, Pamela Henríquez, dijo este viernes que las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían favorecer la formación de nubes tornádicas este fin de semana, principalmente durante la tarde del sábado y desde la Región de O'Higgins hacia el sur, sin descartar que el fenómeno también pueda presentarse en Santiago.

La advertencia cobra especial relevancia luego del tornado que el lunes pasado golpeó a Requínoa, en la Región de O'Higgins, dejando importantes afectaciones en viviendas y otras estructuras.

Henríquez explicó que el escenario meteorológico estará marcado por una perturbación en altura, conocida como vaguada, que transporta aire frío y que, al combinarse con las altas temperaturas y la humedad en superficie, genera condiciones favorables para el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical.

"El calor comienza a subir, la humedad sube y genera estas nubes cumulonimbus, que son capaces de formar chubascos con tormentas, tormentas eléctricas, granizos, etcétera", explicó la especialista.

Sábado sería la jornada de mayor preocupación

La meteoróloga señaló que la tarde del sábado concentraría las condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas y precipitaciones intensas, cuando se alcance la temperatura máxima.

"Aproximadamente desde las 4:00 o 5:00 de la tarde podría ser la mayor posibilidad de que tengamos chubascos intensos y estas tormentas", auguró.

Sin embargo, el pronóstico no se limita a sectores cordilleranos. Según Henríquez, las precipitaciones y tormentas podrían extenderse desde la cordillera de la costa hacia el interior, incluyendo distintos sectores de los valles.

La especialista puso especial atención en el tramo comprendido entre las regiones de O'Higgins y Biobío, donde se proyecta una actividad convectiva particularmente intensa.

"Hay un pulso bien fuerte ahí entre O'Higgins y el Biobío con convección bastante intensa también, y, al tener esta convección bastante intensa, incluso podríamos volver a ver episodios de formación de nubes tornádicas", sostuvo.

En ese sentido, enfatizó: "Yo creo que la tarde del sábado hay que poner bastante ojo respecto a eso, porque podría volver a suceder, sobre todo, desde O'Higgins hacia el sur, sin descartar que en Santiago también podría ocurrir".

Henríquez aclaró, sin embargo, que este tipo de fenómenos puede adquirir mayor energía y generar mayores efectos en sectores donde la actividad convectiva se presenta de manera más extensa.

La meteoróloga también advirtió que durante el sábado podrían registrarse chubascos intensos en distintos puntos de Santiago, acompañados de tormentas eléctricas y granizos.

Lluvias y tormentas también durante el domingo

Para el domingo, Henríquez anticipó una nueva activación de la inestabilidad durante la tarde, principalmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, con posibilidad de precipitaciones en sectores del oriente y el centro de Santiago.

Aunque los montos acumulados podrían ser inferiores a los cinco milímetros, advirtió que el principal riesgo está en la intensidad de las precipitaciones en períodos breves.

"El problema es que tenemos que ver qué intensidad toma esta nube y cuánto se desarrolla en la vertical, como para que incluso pueda dejar, a lo mejor, los cinco o seis milímetros en 10 minutos, y eso obviamente puede ser riesgoso", indicó.