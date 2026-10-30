San Antonio: camioneros mantienen bloqueos a la espera de cita clave con el Gobierno

La movilización de camioneros se mantiene en San Antonio a la espera de una reunión clave con representantes del Gobierno, programada para las 17:00 horas de este viernes, en busca de una solución al conflicto por las tarifas del transporte de carga.

La protesta, encabezada por la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) y respaldada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), contempla el bloqueo de distintos generadores de carga y podría continuar si no se alcanzan acuerdos entre las partes.

El dirigente de Agreporsai, Manuel Araya, explicó que la principal exigencia del gremio apunta a transparentar las tarifas del transporte local en San Antonio.

"Si no se logra, sigue el bloqueo hasta que se sienten los diferentes generadores de carga a conversar con cada uno", afirmó.

En la reunión participarán dirigentes de los transportistas, representantes de la Delegación Presidencial y de la Subsecretaría de Economía.

Posible movilización nacional

Hasta San Antonio también llegó el presidente de la CNDC, Juan Araya, quien se reunió con las bases y respaldó las demandas de los transportistas movilizados.

El dirigente apuntó a la responsabilidad de los generadores de carga en la resolución del conflicto, señalando que son ellos quienes deben estar disponibles para negociar un reajuste de las tarifas.

Además, confirmó que el próximo 4 de noviembre se realizará una reunión de dirigentes del transporte de carga para analizar los pasos a seguir frente al escenario nacional y una eventual movilización.

La solución "va a depender de los generadores de carga. Si no quieren subir las tarifas, que pasen un buen fin de semana...", advirtió el líder de la Confederación Nacional.

La tensión también se extiende a otras zonas del país. Dirigentes del transporte de carga de La Araucanía manifestaron que se mantienen atentos a la evolución de los precios de los combustibles y advirtieron que podrían paralizar sus actividades si se concretan nuevas alzas.