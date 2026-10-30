Desempleo femenino: Sociedad civil llama a avanzar en proyecto de sala cuna

Ante las altas cifras de desempleo femenino, diversas organizaciones de la sociedad civil apuntaron a la necesidad de llegar a un consenso y avanzar en la aprobación de la sala cuna universal.

Los indicadores dados a conocer este jueves arrojaron un 9,8 por ciento de desempleo a nivel nacional, cifra que sube al 10,5 por ciento en el caso de las mujeres.

Durante esta jornada fue presentado en el Congreso en Santiago el informe final del Consejo Técnico por el Empleo y la Protección Social, firmado -entre otros- por la AChS y la fundación ChileMujeres, texto que entrega una serie de recomendaciones a las autoridades de gobierno para enfrentar esta crisis.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, comentó que "los datos de ayer fueron realmente malos, nos muestran cómo se ha ido agravando el panorama laboral. No solo es que suba el desempleo, sino que se va acelerando su aumento y eso es justamente una muestra muy concreta de como ha ido transitando desde un debilitamiento del mercado laboral a una crisis laboral".

"En ese sentido, creo que este informe aporta propuestas desde tres ejes bien concretos: creación de empleo formal, adaptabilidad y un eje que tiene que ver con capacitación, reconversión laboral y formación para el trabajo", puntualizó.

La presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, dijo que "hay un acuerdo transversal y una preocupación transversal de que nos tenemos que hacer cargo del dolor del desempleo y por supuesto la primera propuesta concreta en materia de creación de empleo formal, que tiene que ver con las cifras que conocimos ayer, es aprobar el proyecto de ley de sala cuna".

"Hoy se presentan las indicaciones, las segundas indicaciones del Ejecutivo actual, para tratar de llegar a un consenso, así que pedirle al Congreso que no sigamos dilatando este proyecto de ley", instó.