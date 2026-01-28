Presidente de Concepción: Queremos consolidarnos en Primera División

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, delineó los principales objetivos del club para la temporada, poniendo el foco en la competitividad deportiva. "Queremos ser un equipo que a los rivales les cueste y consolidarnos en Primera División", señaló.

En esa línea, Livingstone subrayó la importancia del estadio como un espacio familiar y de encuentro. "Una de las cosas es llevarle alegría a la familia, queremos llenar el estadio siempre". Además, está de acuerdo con la presencia de hinchas visitantes, cuando los equipos vayan a jugar a Concepción. "Ojalá venga el cuadro de visita con la familia, siempre queremos recibir al equipo visita y que se sientan de la mejor forma posible", comentó.

El dirigente tuvo palabras sobre el plantel y se mostró conforme con el armado de este, pero dejó la posibilidad de seguir fichando. "Con los 16 refuerzos ya está bien conformado el plantel, pero el mercado de pases está abierto todavía", explicó.

Finalmente, el mandamás de los lilas, abordó la discusión en torno a la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas. "Es algo que se tiene que regular, la parte política y el futbol tiene que llegar a un acuerdo que sea mejor para todos, finalizó.