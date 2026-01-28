Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.7°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Presidente de Concepción: Queremos consolidarnos en Primera División

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dirigente se mostró se mostró conforme con el armado del plantel, pero dejó la posibilidad de seguir fichando.

Presidente de Concepción: Queremos consolidarnos en Primera División
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, delineó los principales objetivos del club para la temporada, poniendo el foco en la competitividad deportiva. "Queremos ser un equipo que a los rivales les cueste y consolidarnos en Primera División", señaló.

En esa línea, Livingstone subrayó la importancia del estadio como un espacio familiar y de encuentro. "Una de las cosas es llevarle alegría a la familia, queremos llenar el estadio siempre". Además, está de acuerdo con la presencia de hinchas visitantes, cuando los equipos vayan a jugar a Concepción. "Ojalá venga el cuadro de visita con la familia, siempre queremos recibir al equipo visita y que se sientan de la mejor forma posible", comentó.

El dirigente tuvo palabras sobre el plantel y se mostró conforme con el armado de este, pero dejó la posibilidad de seguir fichando. "Con los 16 refuerzos ya está bien conformado el plantel, pero el mercado de pases está abierto todavía", explicó.

Finalmente, el mandamás de los lilas, abordó la discusión en torno a la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas. "Es algo que se tiene que regular, la parte política y el futbol tiene que llegar a un acuerdo que sea mejor para todos, finalizó.

 

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada