Presidente de Limache: Para El Derby sí tienen Carabineros y para el fútbol no

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, lanzó una dura crítica a las autoridades regionales y gubernamentales luego de que se rechazó la solicitud de aforo de 15.000 espectadores para el partido ante Colo Colo en Valparaíso. El timonel del cuadro "tomatero" cuestionó los criterios de seguridad, comparando la situación con la autorización del evento hípico "El Derby".

"Se va a jugar solamente con público abonado, que es el público de Limache. Entonces, hoy por hoy la cantidad de abonados no tengo un número cierto, pero vamos a jugar solamente con abonados para evitar el público local porque se van a desprender algunos hinchas que son de Colo Colo y simpatizantes de Limache

"Los gestos que demostró la autoridad son pésimos. Y hago una comparación. No sé qué tan importante es El Derby en comparación al fútbol. Para El Derby, que es el día domingo, autorizaron 60.000 personas. Para ellos sí tienen disponibilidad de Carabineros, para ellos sí está el el Delegado Presidencial", lanzó.

"Entonces, El Derby es otro público, es una carrera, pero también es un tema de apuestas. Entonces no sé qué estamos privilegiando: El deporte que es masivo, para el público general, o estas actividades que dejan mucho que desear", expresó.

El dirigente aseguró que intentó gestionar el evento al más alto nivel, contactando a autoridades como el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el Subsecretario Luis Cordero, pero no obtuvo respuestas concretas. "Nadie quiso tomar una decisión. Fueron pimponeándose para allá y para acá. Fue una pérdida de tiempo por el lado mío", lamentó, agregando que "es totalmente injusto que en provincia no se pueda desarrollar un espectáculo deportivo y sí en Santiago con 40.000 personas".

Ante la negativa de recibir público general y la imposición de un aforo reducido de 8.000 personas solo locales, Villegas confirmó una medida drástica para evitar infiltrados. "Se va a jugar solamente con público abonado, que es el público de Limache. Vamos a jugar solamente con abonados para evitar el público local porque se van a desprender algunos hinchas que son de Colo Colo", explicó.

El mandamás de Deportes Limache también tuvo palabras para la ANFP y su presidente, acusando falta de apoyo gremial. "Lamentablemente, Pablo Milad no llamó a ambos presidentes para que tuviéramos una reunión con el Gobierno. Limache fue solo. Agradezco a Aníbal Mosa porque él declaró públicamente la gestión, pero estuvimos solos en esto", sentenció.

Finalmente, Villegas cifró en cerca de 50 millones de pesos las pérdidas económicas por no poder jugar con el marco de público deseado y cerró con una reflexión sobre la seguridad: "Si nosotros no somos capaces de ponerle el cascabel al gato, hoy por hoy demostramos que los delincuentes son más fuertes que la justicia".