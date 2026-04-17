¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 10 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se jugará la décima fecha de la Liga de Primera 2026, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido será el que animarán Cobresal y O'Higgins, programado para este domingo 18 de abril a las 15:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio El Cobre de El Salvador.

El conjunto nortino de Gustavo Huerta llega con la obligación de ganar, pues suma cinco derrotas consecutivas y está al borde de la zona de descenso.

En tanto, los celestes de Lucas Bovaglio aspiran a meterse en los primeros puestos aprovechando lo ajustado de la tabla.

¿Qué canal transmite el partido entre Cobresal y O'Higgins?

El cotejo entre "mineros" y rancagüinos será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo y todas sus plataformas.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.