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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 11 de la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro se emitirá este sábado 25 de abril.

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 11 de la Liga de Primera?
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Este fin de semana continúa la acción en la undécima fecha de la Liga de Primera 2026, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán Ñublense y O'Higgins, programado para este sábado 25 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún Arenas".

Tanto los "Diablos Rojos" como el "Capo de Provincia" llegan en la ajustada lucha de la zona alta de la tabla con 17 y 16 puntos respectivamente, muy cerca del líder Deportes Limache (20).

¿Qué canal transmite el partido entre Ñublense y O'Higgins?

El cotejo entre chillanejos y rancagüinos será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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