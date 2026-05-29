¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 14 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 14, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán O'Higgins y Everton, programado para este domingo 31 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

Los rancagüinos, octavos en la tabla de posiciones, acumulan dos derrotas consecutivas, con Universidad de Concepción en el Campeonato Nacional y con Boston River de Uruguay en la Copa Sudamericana.

Por su lado, el equipo viñamarino, séptimo en la tabla, suma dos encuentros sin conocer la derrota, el último un empate con Coquimbo Unido.

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