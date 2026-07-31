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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 17 de la Liga de Primera?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro será emitido el domingo 2 de agosto.

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 17 de la Liga de Primera?
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Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 17, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán Deportes La Serena y O'Higgins, programado para este domingo 2 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio La Portada, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro rancagüino viene de sufrir la dolorosa eliminación ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana, por lo que intentará limpiar heridas y escalar posiciones en el torneo local.

Los granates, por su lado, vienen de cosechar un empate 3-3 ante Universidad Católica y quieren mantener las buenas sensaciones para celebrar ante sus hinchas en casa.

Todos los detalles los podrás seguir online en Cooperativa.cl.

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