¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 18 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 18, que contará con un clásico transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el clásico que animarán Coquimbo Unido y Deportes La Serena, programado para este sábado 8 de agosto a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

Los piratas marchan en el sexto lugar con 24 puntos y su último partido fue una derrota con Palestino, por lo que intentarán recuperarse ante su clásico rival. Además, quieren ganar para llegar de buena forma al choque con Platense, la próxima semana en la Copa Libertadores.

Los granates también están heridos, tras haber perdido con O'Higgins, y arrastran una racha de cuatro partidos sin ganar, por lo que tratarán de amargar al campeón del fútbol chileno en el puerto pirata.

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