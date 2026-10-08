¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 24 de la Liga de Primera?
El encuentro será emitido este sábado 10 de octubre.
El encuentro será emitido este sábado 10 de octubre.
Tras el receso por la fecha FIFA, la Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana, con el desarrollo de la jornada 24, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.
El partido elegido para esta fecha 24 es el choque que protagonizarán Huachipato y O'Higgins este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en Talcahuano, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.
El cuadro acerero intentará hacer valer la localía y luchar por puntos claves, ya que marcha noveno con 31 puntos y quiere meterse en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana 2027.
O'Higgins, por su lado, está decimotercero con 27 positivos, y necesita dar el golpe en Talcahuano para alejarse de la parte baja.
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