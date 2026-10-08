Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago12.1°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 24 de la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro será emitido este sábado 10 de octubre.

¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 24 de la Liga de Primera?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras el receso por la fecha FIFA, la Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana, con el desarrollo de la jornada 24, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 24 es el choque que protagonizarán Huachipato y O'Higgins este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en Talcahuano, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro acerero intentará hacer valer la localía y luchar por puntos claves, ya que marcha noveno con 31 puntos y quiere meterse en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana 2027.

O'Higgins, por su lado, está decimotercero con 27 positivos, y necesita dar el golpe en Talcahuano para alejarse de la parte baja.

Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada