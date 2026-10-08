¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 24 de la Liga de Primera?

Tras el receso por la fecha FIFA, la Liga de Primera 2026 vuelve a la acción este fin de semana, con el desarrollo de la jornada 24, y contará con un duelo que será transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha 24 es el choque que protagonizarán Huachipato y O'Higgins este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en Talcahuano, y que será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro acerero intentará hacer valer la localía y luchar por puntos claves, ya que marcha noveno con 31 puntos y quiere meterse en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana 2027.

O'Higgins, por su lado, está decimotercero con 27 positivos, y necesita dar el golpe en Talcahuano para alejarse de la parte baja.

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