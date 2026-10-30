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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[Radio en vivo🎙] Colo Colo golea a U. de Concepción en el inicio de la fecha 26

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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[Radio en vivo🎙] Colo Colo golea a U. de Concepción en el inicio de la fecha 26
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Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.

Viernes 30 de octubre

1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC)

  • Coquimbo Unido 0-0 Unión La Calera. Entretiempo. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

  • O'Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

  • Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.
  • Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 2 de noviembre

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

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