Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[Radio en vivo🎙] Colo Colo golea a U. de Concepción en el inicio de la fecha 26
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Autor: Redacción Cooperativa
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Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.
Viernes 30 de octubre
1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC)
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre