[Radio en vivo🎙] Colo Colo golea a U. de Concepción en el inicio de la fecha 26

Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.

Viernes 30 de octubre

Colo Colo 5-0 Universidad de Concepción. Entretiempo. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC)

Coquimbo Unido 0-0 Unión La Calera. Entretiempo. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

O'Higgins vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.

12:30 horas. Claro Arena. Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 2 de noviembre