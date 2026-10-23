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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[Radio en vivo 🎙] La U vence a Everton en el cierre de la fecha 25

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.

Lunes 26 de octubre

1-0: 30' Eduardo Vargas (UCH)

Viernes 23 de octubre

  • Audax Italiano 1-1 Huachipato. Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)

Sábado 24 de octubre

  • Deportes La Serena 3-1 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)

  • O'Higgins 1-1 Cobresal. Finalizado. Estadio Codelco El Teniente.

1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffan Pino (CSL)

Domingo 25 de octubre

  • Ñublense 2-1 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 13' Luis Riveros (COQ); 1-1: 36' Matías Plaza, de penal (ÑUB); 2-1: 82' Diego Sanhueza (ÑUB)

  • Unión La Calera 3-1 Universidad Católica. Finalizado. Estadio "Nicolás Chahuán". .

0-1: 40' Fernando Zampedri, de penal (UC); 1-1: 45+2' Sebastián Saéz (ULC), 2-1: 58'; Nicolás Ferreyra (ULC), 3-1: 90+7'; Bayron Oyarzo (ULC)

*: Expulsado Jimmy Martínez a los 84' (UC)

0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: 82' Enzo Roco (PAL)

*: Expulsado Dilan Zúñiga a los 90+3' (PAL)

  • Universidad de Concepción 0-1 Deportes Limache. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 18' Daniel Castro, de penal (LIM)

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