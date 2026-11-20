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[Radio en vivo🎙] O'Higgins y la U se ven las caras en la fecha 28 de la Liga
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Autor: Redacción Cooperativa
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Con la pelea por el "Chile 2", el descenso y el clásico de Colo Colo y Universidad Católica, La Liga de Primera desrrolla su fecha 28 este fin de semana.
0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)
0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)