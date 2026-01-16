Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Repasa el itinerario de Universidad Católica para el comienzo de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cruzados visitarán a Deportes La Serena en la primera fecha.

La ANFP ya puso fecha y hora para las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026 que dará inicio este 30 de enero, y Universidad Católica hará su debut frente a Deportes La Serena en condición de visita.

Revisa la programación de Universidad Católica a continuación:

Fecha 1: 1 de febrero

  • Deportes La Serena vs Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio La Portada

Fecha 2: 8 de febrero

  • Universidad Católica vs Deportes Concepción, 20:30 horas. Claro Arena.

Fecha 3: 14 de febrero

  • Cobresal vs Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Fecha 4: 21 de febrero

  • Universidad Católica vs Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena.

Fecha 5: 1 de marzo

  • Ñublense vs Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Fecha 6: 7 de marzo

  • O'Higgins vs Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Fecha 7: 14 de marzo

  • Universidad Católica vs Everton, 20:30 horas. Claro Arena

En portada