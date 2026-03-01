Resumen: Limache retomó el liderato y la U ganó el Superclásico

Este domingo se completó la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, que quedó marcada por el regreso al liderato de Deportes Limache, la victoria de Universidad de Chile en el Superclásico 199 ante Colo Colo y el agónico triunfo de la UC ante Ñublense en Chillán.

Con el traspié del "Cacique" y de los "Diablos Rojos" en el último encuentro de la jornada, el conjunto "Tomatero" pudo volver al primer lugar en solitario con once puntos en cinco partidos disputados.

En el duelo más atractivo de la fecha, Universidad de Chile se impuso 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental y sumó la primera victoria en la era de Francisco "Paqui" Meneghini.

Limache, cuadro dirigido por Víctor Rivero, hizo su tarea y venció 3-0 a Huachipato en el Estadio "Lucio Fariña Fernández". Ahora es seguido de cerca por Universidad Católica, que quedó en segundo lugar con 10 puntos, tras imponerse 2-1 a Ñublense en el "Nelson Oyarzún".

En tercer lugar aparece Unión La Calera con nueve unidades tras vencer con categoría a Audax Italiano por 3-0 en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"

Una particularidad que se dio en esta fecha fue que todos los clubes que aún no habían ganado en el torneo lo hicieron. El primero fue Deportes La Serena, que se impuso por la mínima ante Cobresal en El Salvador.

Deportes Concepción también logró celebrar una victoria ante nada menos que el campeón vigente, Coquimbo Unido. Los lilas rompieron la larga racha invicta del "Pirata" como local y se impusieron por la mínima (1-0) en condición de visitante.

Palestino también logró una importante victoria de cara a lo que será su duelo este miércoles ante la U por Copa Sudamericana, ya que se impuso con superioridad a O'Higgins por un marcador de 4-2.

Por último, Everton, que era el único equipo que no había sumado ningún punto en este torneo nacional, sorprendió como visitante a Universidad de Concepción y lo venció con un inapelable 3-0.

La sexta fecha de la Liga de Primera se disputará entre el viernes 6 de marzo y el lunes 9 de marzo, y estará marcado por duelo entre Everton y Deportes Limache, que buscará seguir en la senda ganadora.

Los resultados de la quinta fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación sexta fecha

Viernes 6 de marzo

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Estadio La Portada.

18:00 horas. Estadio La Portada. Deportes Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Sábado 7 de marzo

Huachipato vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Everton vs. Deportes Limache. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

12:00 horas. Estadio Sausalito. Audax Italiano vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. O'Higgins vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 8 de marzo

Palestino vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 9 de marzo

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.