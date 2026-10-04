Se acabó la espera: La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera
Tras casi un mes de receso, el certamen alista su retorno el próximo fin de semana.
Tras casi un mes de receso, el certamen alista su retorno el próximo fin de semana.
Luego de una extensa pausa por las Fiestas Patrias, la ventana de la fecha FIFA y los cruces de Copa Chile, la Liga de Primera prepara su regreso para el sábado 10 de octubre.
La fecha 24 tendrá a Colo Colo visitando a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso" buscando mantener su diferencia en la cima, mientras que Universidad Católica necesitará hacerse fuerte como local ante Audax Italiano.
Por su parte, Universidad de Chile será la encargada de bajar el telón de la fecha el lunes festivo 12 de octubre, cuando reciba a Ñublense en el Estadio Santa Laura.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre
Lunes 12 de octubre