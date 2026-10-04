Se acabó la espera: La programación de la fecha 24 de la Liga de Primera

Luego de una extensa pausa por las Fiestas Patrias, la ventana de la fecha FIFA y los cruces de Copa Chile, la Liga de Primera prepara su regreso para el sábado 10 de octubre.

La fecha 24 tendrá a Colo Colo visitando a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso" buscando mantener su diferencia en la cima, mientras que Universidad Católica necesitará hacerse fuerte como local ante Audax Italiano.

Por su parte, Universidad de Chile será la encargada de bajar el telón de la fecha el lunes festivo 12 de octubre, cuando reciba a Ñublense en el Estadio Santa Laura.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Sábado 10 de octubre

Cobresal vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Huachipato vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Huachipato.

17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 11 de octubre

Everton vs. Deportes La Serena. 12:30 horas. Estadio Sausalito.

12:30 horas. Estadio Sausalito. Coquimbo Unido vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Deportes Concepción vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes Limache vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

Lunes 12 de octubre