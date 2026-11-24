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Se conocieron los nominados para la Gala Crack 2026 del fútbol chileno
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Autor: Redacción Cooperativa
La premiación se realizará el lunes 7 de diciembre.
La premiación se realizará el lunes 7 de diciembre.
Este martes se dieron a conocer los futbolistas nominados para la Gala Crack 2026, evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, para reconocer y premiar a los mejores jugadores de la temporada.
Es así como a partir de este martes 24 de noviembre los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de la señal televisiva.
La ceremonia de premiación se realizará en el Teatro Estudio 13, el lunes 7 de diciembre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), un día después del término de la Liga de Primera 2026.
Revisa los candidatos: