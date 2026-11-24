Este martes se dieron a conocer los futbolistas nominados para la Gala Crack 2026, evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, para reconocer y premiar a los mejores jugadores de la temporada.

Es así como a partir de este martes 24 de noviembre los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de la señal televisiva.

La ceremonia de premiación se realizará en el Teatro Estudio 13, el lunes 7 de diciembre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), un día después del término de la Liga de Primera 2026.

Revisa los candidatos:

Mejor jugador del año

Chárles Aránguiz (Universidad de Chile)

Arnaldo Castillo (O'Higgins)

Daniel Castro (Deportes Limache)

Javier Correa (Colo Colo)

Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido)

Alvaro Madrid (Colo Colo)

Alan Medina (Everton)

Eduardo Vargas (Universidad de Chile)

Arturo Vidal (Colo Colo)

Fernando Zampedri (Universidad Católica)

Mejor entrenador

Hernán Caputto (Coquimbo Unido)

Fernando Gago (Universidad de Chile)

Daniel Garnero (Universidad Católica)

Fernando Ortiz (Colo Colo)

Víctor Rivero (Deportes Limache)

Mejor jugador joven

Agustín Arce (Universidad de Chile)

Felipe Faúndez (O'Higgins)

Ian Garguez (Palestino)

Leandro Hernández (Colo Colo)

Gabriel Maureira (Colo Colo)

Mejor jugador del Ascenso

Alvaro Delgado (Cobreloa)

Gustavo Gotti (Cobreloa)

Brayan Hurtado (Deportes Antofagasta)

Sebastián Parada (San Luis)

Cristóbal Ponce (Santiago Wanderers)

Mejor arquero

Nicolás Araya (Deportes Concepción)

Christian Bravo (Huachipato)

Gabriel Castellón (U. de Chile)

Ignacio González (Everton)

Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

Mejor lateral derecho

Ariel Cáceres (Deportes Concepción)

Felipe Faúndez (O'Higgins)

Ian Gargues (Palestino)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Mejor central derecho

Augusto Aguirre (Deportes Limache)

Branco Ampuero (U. Católica)

Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido)

Jonathan Villagra (Colo Colo)

Matías Zaldivia (U. de Chile)

Mejor central izquierdo

Manuel Fernández (Coquimbo Unido)

Diego Oyarzún (Everton)

Alfonso Parot (Deportes Limache)

Joaquín Sosa (Colo Colo)

Arturo Vidal (Colo Colo)

Mejor lateral izquierdo

Juan Cornejo (Coquimbo Unido)

Marcelo Morales (U. de Chile)

Luis Pavez (O'Higgins)

Diego Ulloa (Colo Colo)

Dilan Zúñiga (Palestino)

Mejor volante central

Lucas Barrera (U. de Chile)

Benjamín Berríos (Everton)

Sebastián Galani (Coquimbo Unido)

Felipe Ogaz (O'Higgins)

Jhojan Valencia (U. Católica)

Mejor volante derecho

Charles Aránguiz (U. de Chile)

Sebastián Gallegos (Palestino)

Jorge Henríquez (Deportes Concepción)

Alvaro Madrid (Colo Colo)

Matías Plaza (Ñublense)

Mejor volante izquierdo

Agustín Arce (U. de Chile)

Leandro Hernández (Colo Colo)

Alan Medina (Everton)

Felipe Méndez (Colo Colo)

Jean Meneses (Deportes Limache)

Mejor delantero derecho

Giovani Chiaverano (Audax Italiano)

Kevin Méndez (Unión La Calera)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Eduardo Vargas (Universidad de Chile)

Cristián Zavala (Coquimbo Unido)

Mejor delantero centro

Lionel Altamirano (Huachipato)

Arnaldo Castillo (O'Higgins)

Joaquín Larrivey (Deportes Concepción)

Nicolás Montiel (Everton)

Fernando Zampedri (Universidad Católica)

Mejor delantero izquierdo