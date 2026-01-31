Subsecretaría de Seguridad Pública presentará querellas contra responsables por incidentes en el Nacional

La Subsecretaría de Seguridad Pública presentará una querella contra los detenidos y quienes resulten responsables de los incidentes ocurridos este viernes en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional.

La autoridad indicó que comparecerá a la audiencia de control de detención, que se realizará este sábado, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para pedir la aplicación de las máximas sanciones penales, además de las accesorias de prohibición de asistencia a espectáculos de fútbol profesional.

Además, la subsecretaría señaló que "se requerirá el ejercicio del derecho de admisión a la ANFP y al club organizador por todo el tiempo que nuestra normativa permita, para que estas personas no vuelvan a entrar a ningún estadio de fútbol profesional en nuestro país".

Los incidentes ocurrieron durante el partido inaugural de la Liga de Primera 2026, cuando un grupo de barristas de Los de Abajo causaron destrozos en la galería sur, y provocaron dos focos de incendio, los cuales fueron controlados por las fuerzas de seguridad y Carabineros presentes en el lugar.