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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Suspendido U. Católica vs. Audax por el grave aluvión en San Carlos de Apoquindo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo decidió postergar el partido que estaba programado para este sábado 10 de octubre a las 20:00 horas, debido a la emergencia provocada por el frente de mal tiempo que afecta a la Región Metropolitana.

Suspendido U. Católica vs. Audax por el grave aluvión en San Carlos de Apoquindo
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La ANFP informó la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para este sábado 10 de octubre a las 20:00 horas por la fecha 24 de la Liga de Primera en el Claro Arena.

La determinación se adoptó debido al frente de mal tiempo que afecta a la Región Metropolitana y que provocó un grave aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde se encuentra el recinto de Universidad Católica.

"Debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano", informó el organismo.

La ANFP explicó además que la medida fue tomada en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, debido a que la emergencia afecta las condiciones necesarias para desarrollar el encuentro.

"Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo", agregó el comunicado.

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