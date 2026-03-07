TAS rechazó millonaria demanda de Williams Alarcón contra Unión La Calera

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la solicitud que hizo Williams Alarcón contra Unión La Calera por el pago 110 millones de pesos, correspondientes a una supuesta repartición de derechos económicos tras su traspaso a Huracán en 2023.

Según la resolución, el actual futbolista de Boca Juniors no presentó su demanda dentro del tiempo establecido que sumaba 40 días, incluyendo prórrogas, lo que provocó que se aplicase el artículo R44.5 del Código TAS, retirando su demanda.

El máximo tribunal deportivo ordenó a su vez que el volante chileno debe asumir los costes del arbitraje y pagar a los "cementeros" un poco más de dos millones de pesos por concepto de gastos legales.

La institución calerana ahora contempla iniciar acciones legales en contra del Alarcón y su representante por los términos de la operación que lo llevó a Boca Juniors desde Huracán.

Esta noticia llegó después de conocerse este viernes la resolución del Tribunal de Disciplina que determinó la resta de seis puntos para los "cementeros" por la presunta alineación indebida de Axel Encinas en los duelos ante Cobresal y Everton.