Torneo chileno se ubicó en el podio continental por distancia recorrida por sus jugadores

La Liga de Primera de Chile se ubicó en el tercer lugar entre las principales divisiones de América en distancia promedio recorrida por jugador durante 90 minutos, de acuerdo con un estudio publicado por el Observatorio de Fútbol CIES.

Según los datos elaborados junto a SkillCorner, los futbolistas del campeonato chileno registran una media de 9,71 kilómetros por cada 90 minutos, cifra que solamente es superada por la MLS de Estados Unidos y Canadá, con 10 kilómetros, y la Liga AUF de Uruguay, con 9,77.

Chile superó a Argentina, México y Brasil

El registro nacional permitió que la Liga de Primera quedara por encima de importantes torneos del continente, como la Primera División de Argentina (9,61 km), Liga MX de México (9,54) y el Brasileirao (9,52).

Más atrás aparecen la Copa de Primera de Paraguay, con 9,49 kilómetros; la Liga Pro de Ecuador, con 9,09; la Dimayor colombiana, con 8,94; y la Liga 1 de Perú, con 8,87.

El ranking de distancia recorrida en las ligas de América

El estudio considera la distancia media recorrida por cada futbolista durante 90 minutos en la actual temporada, parámetro que dejó al campeonato chileno instalado en el podio continental.

El CIES también había situado recientemente a Chile entre los campeonatos destacados de América en parámetros de despliegue físico, con la Liga de Primera segunda en distancia recorrida a alta intensidad, detrás de la MLS.