Tres fechas para definir el "Chile 2": Los partidos y las cuentas de la U y la UC

Universidad de Chile y Universidad Católica definirán en las últimas tres fechas del Campeonato Nacional al equipo que se quedará con el "2", el cupo que entrega el segundo lugar a la Copa Libertadores 2027. Después del triunfo azul por 2-1 ante Cobresal y la victoria "cruzada" por 3-0 sobre Deportes Limache, ambos quedaron separados por apenas dos unidades.

El conjunto azul ocupa el segundo puesto con 51 puntos y una diferencia de gol de +25, mientras Universidad Católica aparece tercera con 49 unidades y +19. Con Colo Colo ya consagrado campeón, la disputa por el segundo lugar quedó exclusivamente entre los dos clubes universitarios, debido a que Deportes Limache y Everton, sus perseguidores, solamente pueden alcanzar 49 puntos.

La calculadora de Universidad de Chile

La U depende de sí misma y tiene un máximo de 60 puntos. Si gana sus tres partidos, asegurará el "Chile 2" sin depender de ningún otro resultado. En caso de conseguir siete unidades, llegará a 58 y también obtendrá el cupo si Católica suma siete puntos o menos. Sin embargo, si los "cruzados" ganan sus tres compromisos, ambos terminarán con 58 y el segundo lugar se definirá mediante los criterios de desempate.

Si Universidad de Chile suma seis puntos, finalizará con 57 y solamente podría ser superada por Católica si consigue las tres victorias. En cambio, una cosecha de cinco unidades dejará al equipo azul con 56 y abrirá la posibilidad de una igualdad de puntaje si el conjunto precordillerano obtiene siete puntos.

Los partidos pendientes de Universidad de Chile:

Fecha 28: O'Higgins (visita).

O'Higgins (visita). Fecha 29: Deportes Concepción (visita).

Deportes Concepción (visita). Fecha 30: Unión La Calera (local).

La calculadora de Universidad Católica

El equipo dirigido por Daniel Garnero puede alcanzar un máximo de 58 puntos y necesita descontar la diferencia de dos unidades. Si gana sus tres partidos, superará a Universidad de Chile siempre que los azules sumen seis puntos o menos. Si la U consigue siete, ambos igualarán con 58 unidades y deberán definir el segundo lugar mediante la diferencia de goles y los siguientes criterios reglamentarios.

Si Católica consigue siete puntos, terminará con 56 y necesitará que Universidad de Chile sume cuatro o menos para superarla directamente. Si los azules obtienen cinco, ambos llegarán a 56 y el desempate será determinante. En caso de conseguir seis unidades, los "cruzados" alcanzarán 55 y necesitarán que la U sume tres puntos o menos para superarla sin recurrir a otros criterios.

Los partidos pendientes de Universidad Católica:

Fecha 28: Colo Colo (visita).

Colo Colo (visita). Fecha 29: Huachipato (local).

Huachipato (local). Fecha 30: Universidad de Concepción (visita).

El calendario presenta desafíos importantes para ambos equipos. Católica deberá visitar al campeón Colo Colo en el Estadio Monumental, mientras que Universidad de Chile afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa antes de cerrar frente a Unión La Calera, que también pelea por evitar el descenso.

Otro factor relevante será la diferencia de goles, actualmente favorable a Universidad de Chile por seis tantos (+25 contra +19). En caso de igualdad de puntos al finalizar las 30 fechas, ese será el primer criterio de desempate, seguido por la cantidad de partidos ganados, goles marcados y otras condiciones.