PDI desarticuló al clan "Los Chócolos" en Puente Alto: Hay siete detenidos

Siete detenidos dejó este domingo un operativo antidrogas realizado en la población Carol Urzúa de Puente Alto, sector calificado como barrio prioritario dentro de la comuna sur de la Región Metropolitana.

La diligencia fue llevada a cabo por personal especializado de la agrupación Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ingresaron simultáneamente a cuatro inmuebles que operaban como puntos de acopio y venta de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el balance entregado por la policía civil, parte de los imputados mantenía nexos directos con redes delictivas locales.

"El procedimiento permitió la detención de siete personas adultas de nacionalidad chilena, tres de ellas vinculadas al clan familiar denominado 'Los Chócolos', dedicado a la comercialización de drogas en el sector", detalló el subprefecto Lucas Riroroko, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto.

Asimismo, precisó que "se incautaron 277 gramos de diversas drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis y ketamina, avaluadas en aproximadamente 6,6 millones de pesos".

A las sustancias ilícitas se sumaron comprimidos de clonazepam y balanzas digitales utilizadas para el pesaje y dosificación de las dosis.

Armamento, dinero en efectivo y órdenes judiciales vigentes

Durante el registro de las cuatro viviendas intervenidas, los detectives también sacaron de circulación armamento de fuego convencional con munición lista para percutir.

"Además, se incautó una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con 12 cartuchos sin percutir, junto a 846.000 pesos, seis teléfonos celulares, balanzas digitales, comprimidos de clonazepam y otras especies de interés investigativo. Entre los detenidos se encontraba una mujer que mantenía una orden de detención por infracción a la Ley de Drogas", puntualizó el subprefecto.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la justicia para su formalización por delitos contemplados en la Ley 20.000 y tenencia ilegal de arma de fuego.