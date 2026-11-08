Localizan en penal de Perú a "Carlitos Nike", delincuente vinculado al crimen de cabo Palma

Carlos Alexander Cortez Flores, apodado "Carlitos Nike" y sindicado como uno de los principales sospechosos en el homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma, fue localizado al interior de un centro penitenciario en Perú, donde permanecía privado de libertad bajo un nombre falso.

El criminal era buscado desde abril de 2023 por su presunta vinculación en el crimen del uniformado, que murió baleado durante un procedimiento policial en Santiago Centro.

Según se informó este domingo, diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron dar con el paradero del imputado en el penal de Aucallama, donde cumplía detención por delitos de secuestro y extorsión, causas que enfrentaba ocultando su verdadera filiación.

Ambos imputados mantienen notificaciones rojas activas de Interpol y las autoridades chilenas ya iniciaron las gestiones formales para lograr su extradición. (FOTO: ATON)

El esclarecimiento de su identidad demandó peritajes científicos transfronterizos. De acuerdo con antecedentes recabados, la confirmación de la individualización de Cortez Flores se alcanzó mediante cotejos dactilares desarrollados en un trabajo coordinado entre organismos policiales de Chile y Venezuela.

Durante las mismas indagatorias en el recinto carcelario peruano fue detectado un segundo sujeto vinculado a la causa: Yefferson Jesús Flores Espinal.

Al igual que "Carlitos Nike", permanecía encarcelado con una identidad adulterada y está sindicado como la persona que prestó apoyo y recogió a uno de los autores del ataque mortal tras cometerse el crimen contra el cabo Palma.

Trámites para la extradición a Chile

Ambos requeridos cuentan con notificaciones rojas activas emitidas por Interpol, mecanismo que activa su búsqueda y detención con fines de repatriación forzosa.

A partir de esta confirmación, las autoridades judiciales y diplomáticas chilenas ya iniciaron las gestiones correspondientes ante sus pares de Perú para concretar la extradición de los dos involucrados.