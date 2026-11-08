Cadem: Desaprobación a Kast llegó al 68% marcada por rebaja de penas y economía

Un 68% de los chilenos desaprueba la conducción del Presidente José Antonio Kast frente a un 29% que respalda su gestión, según reveló la última encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la primera semana de noviembre.

Aunque el estudio constató una leve mejoría en comparación con la medición previa -con un aumento de tres puntos en el apoyo y una disminución de un punto en el rechazo-, la desafección hacia el Mandatario se mantiene en niveles elevados, abarcando a más de dos tercios de la muestra encuestada.

El factor más mencionado por los encuestados correspondió a la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales, alternativa señalada por el 43% de los críticos de la administración.

A este punto le siguió muy de cerca la preocupación por la desaceleración del crecimiento productivo y el incremento en las cifras de desempleo, aspecto que reunió un 42% de las menciones.

Gira europea dejó un balance desfavorable inédito

La medición de Cadem también monitoreó el impacto de las actividades internacionales de la Presidencia, dando cuenta que un 86% de los participantes afirmó haberse informado o enterado del recorrido internacional del jefe de Estado.

No obstante, entre quienes siguieron el viaje, un 52% calificó la gira de manera negativa, superando al 40% que manifestó una impresión favorable.

Empleo encabeza el interés ciudadano en medio de cambios de consumo de medios

El impacto del escenario económico en el juicio hacia el Gobierno se alinea con el ranking de materias de actualidad que más convocan la atención de la opinión pública: La economía y el empleo se consolidaron en el primer lugar de interés con un 73%, experimentando un aumento de 11 puntos porcentuales respecto del sondeo previo.

Más atrás se ubicaron los asuntos climáticos con un 66%, la delincuencia y la seguridad pública con un 63%, y la contingencia internacional con un 57%, todos registrando incrementos en sus niveles de seguimiento.

De manera paralela, el informe analizó los canales a través de los cuales la ciudadanía accede a estas noticias, ratificando una marcada hegemonía de las herramientas digitales.

WhatsApp encabezó el listado con un 69% de preferencias, seguido por Instagram con un 64%.

Por su parte, los medios tradicionales mostraron retrocesos, con la televisión abierta cayendo a un 54% tras perder nueve puntos y la televisión de pago situándose en un 50% tras ceder siete unidades.

La radio, en tanto, se mantienen como el medio de mayor confianza.