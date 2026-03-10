Tribunal de Disciplina determinó castigo para Marcelo Díaz por expulsión ante U. de Concepción

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, fue castigado con un partido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por la expulsión en el final del partido ante Universidad de Concepción en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera.

Díaz vio la roja directa en el tiempo agregado en el Estadio Nacional, tras golpear levemente con el puño en la espalda al defensor Leonel González, quien exageró en su reacción.

Este agresión de Marcelo Díaz ocurrió a pocos metros de distancia del árbitro José Cabero, quien no dudó en expulsar al capitán de la U, pese a la incrédula mirada del jugador.

Con este castigo, "Carepato" se perderá la visita de Universidad de Chile a Coquimbo Unido, programado para el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".