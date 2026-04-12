U. de Concepción venció a Cobresal y se metió en los puestos de avanzada de la Liga

Universidad de Concepción venció 1-0 a Cobresal en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la novena fecha de la Liga de Primera y se metió en la parte alta de la tabla, ya que escaló hasta la sexta posición.

El primer tiempo fue parejo para ambos clubes, pero con el cuadro local con las llegadas más peligrosas, donde al minuto 30 del encuentro lograron abrir el marcador a través de Jeison Fuentealba.

En la segunda parte, el cuadro dirigido por Gustavo Huerta fue en busca del empate, pero el "Campanil" supo administrar la ventaja y cerrar el encuentro para llevarse los tres puntos en el debut de su nuevo entrenador Leonardo Ramos.

Con este resultado, Universidad de Concepción sumó 14 puntos y subió hasta la sexta posición de la tabla, mientras que Cobresal permaneció en la parte baja con 10 unidades.

El siguiente partido del "Campanil" será de visita ante Deportes Limache el viernes 17 de abril a las 20:00 horas, por su parte los "Mineros" recibirán a O'Higgins el domingo 19 de abril a las 15:30 horas.