Unión La Calera buscará salir del fondo en compleja visita a U. de Concepción

Unión La Calera quiere salir del fondo de la tabla cuando visite este viernes a las 20:30 horas (00:30 GMT) a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Los "Cementeros" vienen de caer 2-1 frente a Palestino en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" y marchan en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo 10 puntos, por lo que necesita con obligación la victoria para no seguir empantanado en zona peligrosa.

Por su parte, el "Campanil" rescató un empate 2-2 ante Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" y se encuentra en el décimo lugar con 18 puntos, quiere entrar a puestos de clasificación a copas internacionales.

Este duelo será arbitrado por Diego Flores, asistido por Eric Pizarro y Cristian Cerda; el cuarto juez será Rodrigo Rivera y el VAR estará a cargo de Nicolas Millas y Diego Gamboa.

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