Unión La Calera debe presentarse ante el Tribunal por denuncia de Cobresal

El club Unión La Calera fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras una denuncia formal presentada por Cobresal.

El club "minero" acusa al cuadro calerano de una presunta alineación indebida de seis extranjeros durante el desarrollo del partido que los midió en la Liga de Primera.

La denuncia de la institución de El Salvador se sumó a la queja previamente expuesta por Everton de Viña del Mar. Ambas entidades aseguraron que los "cementeros" infringieron el Artículo 31 de las bases del torneo, específicamente por la presencia en cancha del futbolista argentino Axel Encinas, quien excedió, según apuntan, el cupo foráneo permitido.

El Tribunal de Disciplina determinó que la audiencia se realizará de forma telemática el martes 24 de febrero a las 19:00 horas. En dicha instancia, la dirigencia de Unión La Calera deberá presentar sus descargos.