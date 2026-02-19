Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Unión La Calera debe presentarse ante el Tribunal por denuncia de Cobresal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "cementero" quedó citado para la próxima sesión.

Unión La Calera debe presentarse ante el Tribunal por denuncia de Cobresal
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club Unión La Calera fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras una denuncia formal presentada por Cobresal.

El club "minero" acusa al cuadro calerano de una presunta alineación indebida de seis extranjeros durante el desarrollo del partido que los midió en la Liga de Primera.

La denuncia de la institución de El Salvador se sumó a la queja previamente expuesta por Everton de Viña del Mar. Ambas entidades aseguraron que los "cementeros" infringieron el Artículo 31 de las bases del torneo, específicamente por la presencia en cancha del futbolista argentino Axel Encinas, quien excedió, según apuntan, el cupo foráneo permitido.

El Tribunal de Disciplina determinó que la audiencia se realizará de forma telemática el martes 24 de febrero a las 19:00 horas. En dicha instancia, la dirigencia de Unión La Calera deberá presentar sus descargos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada