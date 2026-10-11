Unión La Calera rescató un valioso punto y amargó con agónico empate a Deportes Concepción

El colista Unión La Calera rescató un valioso punto en su lucha por la permanencia en la Liga de Primera, tras amargar con un agónico empate 1-1 a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa", en el marco de la fecha 24 del torneo.

El cuadro lila, dirigido por Fernando Díaz, tomó ventaja en el segundo tiempo, con un golazo de primera de Ethan Espinoza, quien remató con borde interno en el área tras un centro de Cristián Riquelme (50').

En el minuto 78, los penquistas estuvieron cerca de tener un penal tras una falta en el área del arquero Nicolás Avellaneda, pero el árbitro Héctor Jona revisó el VAR y sólo determinó un tiro de esquina.

Cuando parecía que los puntos se quedaban en Collao, en la última del partido La Calera pudo celebrar y amargar a los locales, con un centro de Bayron Oyarzo que remató en el área el héroe de los cementeros, Cristopher Díaz (90+6').

Con el resultado, La Calera quedó con 18 puntos, a cinco de Universidad de Concepción, penúltimo de la tabla, y a siete de Cobresal, que está fuera de la zona de descenso.

El "León de Collao", por su lado, desperdició la chance de meterse en zona de copas y está noveno, con 32 positivos.

En la próxima fecha, La Calera recibirá a Universidad Católica; y Deportes Concepción visitará a La Serena.