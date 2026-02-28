Universidad Católica buscará su primer triunfo como visitante en la Liga de Primera ante Ñublense
Los "cruzados" quieren acercarse al liderato del torneo.
Universidad Católica buscará su primer triunfo como visitante frente a Ñublense este domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" para acercarse al liderato de la Liga de Primera 2026.
Los "cruzados" vienen en un buen momento tras vencer por un marcador de 3-1 a Coquimbo Unido y escalar hasta la parta alta de la tabla de posiciones, pero está al debe como forastero, ya que solo cosechó un empate 2-2 frente a Deportes La Serena y una derrota 3-2 ante Cobresal.
Durante la semana, el elenco precordillerano lamentó la lesión de Clemente Montes: Se esperaba su regreso tras cumplir dos fechas de suspensión, pero sufrió un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas. A esta baja se suma la ya confirmada de Daniel González, operado recientemente por un quiste en el tórax.
La posible formación que prepara Daniel Garnero será con: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Agustín Farías, Cristian Cuevas; Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri, Justo Giani.
Por su parte, Ñublense viene de vencer como visitante a Unión La Calera y se encuentra invicto en lo que va la Liga de Primera, que lo encuentra con ocho puntos en la quinta posición de la tabla, a la espera de alargar este buen momento.
La probable alineación de los "Diablos Rojos será: Nicola Pérez; Jovany Campusano; Pablo Calderón; Osvaldo Bosso; Diego Céspedes; Lorenzo Reyes; Manuel Rivera, Matías Plaza; Alex Váldes, Gabriel Graciani, Ignacio Jeraldino.
Este duelo será arbitrado por Fernando Véjar, asistido por Edson Cisternas y Aldo Gómez; el cuarto juez será Manuel Vergara y el VAR estará a cargo de Juan Lara y Carlos Venegas.
