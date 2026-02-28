Universidad Católica buscará su primer triunfo como visitante en la Liga de Primera ante Ñublense

Universidad Católica buscará su primer triunfo como visitante frente a Ñublense este domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" para acercarse al liderato de la Liga de Primera 2026.

Los "cruzados" vienen en un buen momento tras vencer por un marcador de 3-1 a Coquimbo Unido y escalar hasta la parta alta de la tabla de posiciones, pero está al debe como forastero, ya que solo cosechó un empate 2-2 frente a Deportes La Serena y una derrota 3-2 ante Cobresal.

Durante la semana, el elenco precordillerano lamentó la lesión de Clemente Montes: Se esperaba su regreso tras cumplir dos fechas de suspensión, pero sufrió un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas. A esta baja se suma la ya confirmada de Daniel González, operado recientemente por un quiste en el tórax.

La posible formación que prepara Daniel Garnero será con: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Agustín Farías, Cristian Cuevas; Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri, Justo Giani.

Por su parte, Ñublense viene de vencer como visitante a Unión La Calera y se encuentra invicto en lo que va la Liga de Primera, que lo encuentra con ocho puntos en la quinta posición de la tabla, a la espera de alargar este buen momento.

La probable alineación de los "Diablos Rojos será: Nicola Pérez; Jovany Campusano; Pablo Calderón; Osvaldo Bosso; Diego Céspedes; Lorenzo Reyes; Manuel Rivera, Matías Plaza; Alex Váldes, Gabriel Graciani, Ignacio Jeraldino.

Este duelo será arbitrado por Fernando Véjar, asistido por Edson Cisternas y Aldo Gómez; el cuarto juez será Manuel Vergara y el VAR estará a cargo de Juan Lara y Carlos Venegas.

Podrás escuchar todos los detalles en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.