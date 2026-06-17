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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Universidad de Chile fue citada al Tribunal de Disciplina tras empate con Union La Calera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco azul deberá comparecer el martes 23 de junio por una denuncia de la Gerencia de Ligas Profesionales.

Universidad de Chile fue citada al Tribunal de Disciplina tras empate con Union La Calera
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Universidad de Chile quedó citada al Tribunal de Disciplina luego del empate 2-2 frente a Union La Calera, correspondiente a la fecha 15 de la Liga de Primera.

De acuerdo al listado de citaciones, el cuadro azul deberá comparecer por una denuncia de la Gerencia de Ligas Profesionales, relacionada con la entrevista post partido tras el encuentro disputado ante el conjunto "cementero".

La audiencia quedó programada para el martes 23 de junio y se realizará en forma telemática, según informó el propio Tribunal en su nómina de clubes y personas citadas.

En la misma jornada también fueron citados otros clubes e involucrados por distintas materias, entre ellos Curicó Unido, Puerto Montt, Concón National, Lota Schwager y Deportes Concepción, además de los jugadores Yonathan Rodríguez y Jorge Henríquez.

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