Marcelo Morales lamentó el llamado a boicot de la barra de Universidad de Chile
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El futbolista Marcelo Morales lamentó la convocatoria de la barra Los de Abajo a boicotear el próximo encuentro de Universidad de Chile ante O'Higgins en protesta contra la dirigencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, y señaló que la ausencia de los hinchas en el estadio sería perjudicial para el plantel, destacando la importancia del apoyo de la fanaticada en el actual contexto deportivo.