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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Tribunal de Disciplina postergó por una semana el caso de Javier Correa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Colo Colo tenía que comparecer por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Tribunal de Disciplina postergó por una semana el caso de Javier Correa
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió postergar por una semana la decisión que tomará por el caso del delantero Javier Correa, quien tuvo que comparecer este martes por los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo con Huachipato el pasado domingo 7 de junio en la Copa de la Liga.

En esta jornada, ambas partes expusieron sus argumentos y el Tribunal decidió que los involucrados necesitan más tiempo para formular observaciones.

En caso de ser castigado, las posibles sanciones se aplicarán en la Liga de Primera, por lo que todo lo que decida el Tribunal no afectará la participación de Correa con Colo Colo en la Copa Chile.

Los albos volverán a jugar este sábado 20 de junio, ante Deportes Recoleta, a las 17:30 horas (21:30 GMT), por la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Chile.

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