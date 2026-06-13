Actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades "aparecieron" en el EE.UU. vs. Paraguay

La goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el Mundial 2026 también dejó un curioso episodio fuera de la cancha, luego de que una imagen viral mostró supuestamente a las actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades en las tribunas del SoFi Stadium de Los Angeles.

Sin embargo, la imagen fue rápidamente desmentida y apuntada como un registro generado con inteligencia artificial. La propia Khalifa reaccionó en X y escribió que "es IA, no tendría una gorra de Team USA", mientras que Rhoades tomó el episodio con humor y compartió la fotografía con el mensaje "salí a apoyar a mi país en el Mundial".

El registro generó todo tipo de comentarios en redes sociales durante el triunfo del equipo de Mauricio Pochettino, que tuvo como figura a Folarin Balogun con dos goles en el estreno mundialista del anfitrión.