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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades "aparecieron" en el EE.UU. vs. Paraguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una imagen viral las mostró supuestamente en el estadio, aunque la propia Khalifa salió a aclarar el registro.

Actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades
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La goleada 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en el Mundial 2026 también dejó un curioso episodio fuera de la cancha, luego de que una imagen viral mostró supuestamente a las actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades en las tribunas del SoFi Stadium de Los Angeles.

Sin embargo, la imagen fue rápidamente desmentida y apuntada como un registro generado con inteligencia artificial. La propia Khalifa reaccionó en X y escribió que "es IA, no tendría una gorra de Team USA", mientras que Rhoades tomó el episodio con humor y compartió la fotografía con el mensaje "salí a apoyar a mi país en el Mundial".

El registro generó todo tipo de comentarios en redes sociales durante el triunfo del equipo de Mauricio Pochettino, que tuvo como figura a Folarin Balogun con dos goles en el estreno mundialista del anfitrión.

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