El actor Bob Odenkirk sorprendió al traer de regreso a su celebrado personaje de "Saul Goodman", de las series "Breaking Bad" y "Better Call Saul", con un motivo muy especial: la celebración de los 250 años de independencia de EE.UU. a conmemorarse el próximo 4 de julio. El inesperado homenaje incluye la aprobación de otro querido personaje de este universo televisivo, el mismísimo "Mike" de Jonathan Banks, dando el visto bueno al mensaje.

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