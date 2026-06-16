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Bob Odenkirk sorprendió al traer de regreso a "Saul Goodman"

Publicado: | Fuente: Discussing Film
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El actor Bob Odenkirk sorprendió al traer de regreso a su celebrado personaje de "Saul Goodman", de las series "Breaking Bad" y "Better Call Saul", con un motivo muy especial: la celebración de los 250 años de independencia de EE.UU. a conmemorarse el próximo 4 de julio. El inesperado homenaje incluye la aprobación de otro querido personaje de este universo televisivo, el mismísimo "Mike" de Jonathan Banks, dando el visto bueno al mensaje.

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