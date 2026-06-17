Diputados piden analizar fallas del Estado tras denuncias sobre ingreso de niños haitianos al país

Tras la denuncia sobre el ingreso al país de menores de edad haitianos víctimas de trata, diputados llamaron en Cooperativa a avanzar rápidamente con la investigación y a analizar las posibles falencias del Estado en esta materia, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

En El Primer Café, la parlamentaria Constanza Schönhaut (FA) manifestó que "es un tema que de verdad es brutal, es horrible, porque además son niños que no sabemos donde están (...) tenemos que buscar las responsabilidades que existen, pero también tenemos que ver dónde falló el Estado, porque aquí tenemos muchas instituciones que son parte del tránsito y las definiciones del ingreso y yo me preguntó ¿qué es lo que falló?".

Para la diputada, se debe investigar "dónde está fallando el Estado y dónde está la grieta, porque nos puede seguir pasando con otras cosas. Creo que también hay que hacer un esfuerzo clave en encontrar a estos niños y ahí yo creo que todos tenemos que estar del mismo lado".

Por su parte, el diputado republicano José Carlos Meza aseveró que "debe haber una comisión investigadora que no centre su foco en un gobierno en particular, porque aquí no se trata de decir 'el gobierno de Boric se equivocó y el funcionario no sé cuantito se equivocó', no, esto tiene que mirar integralmente varios gobiernos hacia atrás, porque es un problema de vulneración del Estado de Derecho en general".

"También el diseño de nuestro sistema permitió que se generaran estos vacíos, estos puntos ciegos (...) una frontera permeable es lo mejor que le podemos dar al crimen organizado, tenemos que tomarnos en serio el control fronterizo", indicó.

Luis Pardo, diputado RN, sostuvo que "este es un tema de sociedad, donde todos tenemos que intervenir y todos tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para perseguir las responsabilidades, sobre todo cuando se trata de niños".

"Aquí lo que falló fue el Estado, principalmente a partir de las acciones del Ejecutivo. La PDI depende del Ejecutivo, el Servicio de Migraciones es una persona de confianza del Presidente de la República (...) lo que hay que perseguir son las responsabilidades administrativas, pero también judiciales de quienes tenían que haber detectado y ejercido acciones en ese minuto", añadió.

Finalmente, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, enfatizó en que "son hechos horrorosos, porque esto aparentemente no se trataba de reunificación familiar, sino que podrían haber otros propósitos en los viajes de estos niños. A mí me genera la sensación de que cuando son derechos que afectan a niños, probablemente a niños absolutamente vulnerables, como que todos terminamos mirando para el lado (...) administrativamente todos quedamos tranquilos porque se hacen gestiones".

"Que no nos importaran con la dimensión que correspondía los derechos de esos niños, que no nos llamara la atención a un sinnúmero de instituciones, de autoridades, eso de alguna manera nos debiera remecer como Estado, como institucionalidad, como sistema, y llegar a las últimas consecuencias, no solo para buscar responsabilidades políticas, sino que para que eso no vuelva a ocurrir", lamentó.