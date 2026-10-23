Universidad de Concepción cae con Deportes Limache en la fecha 25

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.

Domingo 25 de octubre



Ñublense 2-1 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 13' Luis Riveros (COQ); 1-1: 36' Matías Plaza, de penal (ÑUB); 2-1: 82' Diego Sanhueza (ÑUB)

Unión La Calera 3-1 Universidad Católica. Finalizado. Estadio "Nicolás Chahuán". .

0-1: 40' Fernando Zampedri, de penal (UC); 1-1: 45+2' Sebastián Saéz (ULC), 2-1: 58'; Nicolás Ferreyra (ULC), 3-1: 90+7'; Bayron Oyarzo (ULC)

*: Expulsado Jimmy Martínez a los 84' (UC)

Palestino 1-1 Colo Colo. Finalizado. Estadio Santa Laura. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: 82' Enzo Roco (PAL)

Universidad de Concepción 0-1 Deportes Limache. Primer tiempo. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 18' Daniel Castro, de penal (LIM)

Lunes 26 de octubre



Universidad de Chile vs. Everton. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

Viernes 23 de octubre



Audax Italiano 1-1 Huachipato. Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)

Sábado 24 de octubre



Deportes La Serena 3-1 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)

O'Higgins 1-1 Cobresal. Finalizado. Estadio Codelco El Teniente.

1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffaan Pino (CSL)