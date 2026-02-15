Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Bomberos y brigadistas de Conaf fueron homenajeados en el derbi penquista

La iniciativa se realizó en el marco del día del brigadista.

Minutos antes del inicio del partido entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción, el Derby Penquista, se rindió un homenaje a bomberos y brigadistas de CONAF por su trabajo en los incendios que azotaron al Biobío hace algunas semanas.

La iniciativa se efectuó en el marco de un nuevo Día del Brigadista, el cual se conmemora este domingo 15 de febrero y durante la mañana fue destacado por la ANFP y el Campeonato Chileno en redes sociales.

Los bomberos y brigadistas que fueron parte de este homenaje fueron ovacionados con aplausos por parte de los hinchas presentes en el Estadio Ester Roa Rebolledo y recibieron cuadros con camisetas conmemorativas por parte de Universidad de Concepción.

Revisa el momento a continuación:

En portada