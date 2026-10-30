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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Colo Colo anotó su sexto gol ante U. de Concepción con un frentazo de Sosa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor remató un centro de Víctor Méndez en un tiro de esquina.

[VIDEO] Colo Colo anotó su sexto gol ante U. de Concepción con un frentazo de Sosa
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Colo Colo volvió a golpear a Universidad de Concepción en el juego aéreo, con un cabezazo de Joaquín Sosa para el 6-1 parcial en el Estadio Monumental, en la fecha 26 de la Liga de Primera.

En un tiro de esquina, Víctor Méndez levantó el centro y Sosa metió el frentazo, y la pelota entró en el arco, ante la nula respuesta del meta Jorge Broun y la defensa penquista.

Revisa el gol de Sosa para Colo Colo ante la U. de Conce:

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