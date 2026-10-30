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[VIDEO] Colo Colo anotó su sexto gol ante U. de Concepción con un frentazo de Sosa
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Autor: Redacción Cooperativa
El defensor remató un centro de Víctor Méndez en un tiro de esquina.
El defensor remató un centro de Víctor Méndez en un tiro de esquina.
Colo Colo volvió a golpear a Universidad de Concepción en el juego aéreo, con un cabezazo de Joaquín Sosa para el 6-1 parcial en el Estadio Monumental, en la fecha 26 de la Liga de Primera.
En un tiro de esquina, Víctor Méndez levantó el centro y Sosa metió el frentazo, y la pelota entró en el arco, ante la nula respuesta del meta Jorge Broun y la defensa penquista.
Revisa el gol de Sosa para Colo Colo ante la U. de Conce: