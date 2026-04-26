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[VIDEO] Correa rompió su sequía y le dio a Colo Colo un triunfo sobre la hora ante U. de Conce
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "9" albo se desahogó tras una larga falta de gol.
El "9" albo se desahogó tras una larga falta de gol.
En el tiempo adicional, Colo Colo estalló en júbilo con el gol para el triunfo 2-1 en su visita a Universidad de Concepción, por la fecha 11 de la Liga de Primera.
Javier Correa apareció a los 90+2' para dejar los tres puntos en manos del "Cacique", cortando de paso una racha de siete duelos sin anotar.