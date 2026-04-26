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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Correa rompió su sequía y le dio a Colo Colo un triunfo sobre la hora ante U. de Conce

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "9" albo se desahogó tras una larga falta de gol.

[VIDEO] Correa rompió su sequía y le dio a Colo Colo un triunfo sobre la hora ante U. de Conce
 Colo Colo Oficial
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En el tiempo adicional, Colo Colo estalló en júbilo con el gol para el triunfo 2-1 en su visita a Universidad de Concepción, por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Javier Correa apareció a los 90+2' para dejar los tres puntos en manos del "Cacique", cortando de paso una racha de siete duelos sin anotar.

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